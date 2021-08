Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Fahrerlaubnis ertappt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Bundespolizisten ertappten gestern erst einen deutschen (35), später einen polnischen Kraftfahrer (30) ohne Fahrerlaubnis.

Der 35-Jährige war in der Nacht zum Sonntag gegen 02.30 Uhr hinter dem Lenkrad eines C-Klasse-Mercedes beobachtet worden, während er den Autobahntunnel Königshainer Berge passierte. Als der in Kassel zugelassene Pkw anschließend auf dem Rastplatz Wiesaer Forst kontrolliert werden sollte, war dieser für einen Moment verschwunden. In der Deckung eines Lkw fanden die Beamten das Auto jedoch schnell wieder. Allerdings saß nun der Vater des späteren Beschuldigten auf dem Fahrersitz. Den Tausch der Sitzplätze stritten beide Männer konsequent ab. Der ursprüngliche Fahrer, der einräumte, tatsächlich keinen Führerschein zu besitzen, wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Auf den 30-Jährigen trafen die Ordnungshüter ein paar Stunden später gegen 13.00 Uhr. Er war als Fahrer eines polnischen Citroen Jumper auf der Autobahn bei Kodersdorf unterwegs. Obwohl ihm vor elf Monaten das Recht, von einer ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, von der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Weiden i. d. Oberpfalz entzogen worden war, hatte er sich hinter das Lenkrad gesetzt. Schließlich wurde auch er angezeigt.

