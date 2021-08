Polizei Köln

POL-K: 210813-1-K Polizei verbietet Versammlung vor der DITIB-Zentralmoschee

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat heute (13. August) eine für Freitag (20. August) geplante Versammlung auf der Venloer Straße gegenüber der DITIB-Zentralmoschee aus Sicherheitsgründen verboten. Ein privater Anmelder hatte am 21. Juli eine Kundgebung zum Gedenken an Samuel Paty & Kurt Westergaard während des Freitagsgebets angemeldet und als Hilfsmittel unter anderem Karikaturen angemeldet, die nach Auffassung der Sicherheitsbehörden eine massive Provokation in Richtung der islamischen Welt darstellen und Auswirkungen auf die Versammlungsteilnehmer sowie auf die regionale, nationale und internationale Sicherheitslage befürchten lassen.

In Kooperationsgesprächen hatte der Anmelder auf die Durchführung der Versammlung bestanden und Hinweise aus Sicherheitskreisen, die eine bewusste Herbeiführung gewaltsamer Aktionen durch ihn untermauern, nicht entkräftet.

Das Verbot kann der Versammlungsanmelder nun verwaltungsgerichtlich überprüfen lassen. (de/rr)

