Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Unterkochen: Aufgefahren

Am Donnerstag um kurz nach 8 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau mit ihrem PKW Skoda die Straße Zum Viadukt in Richtung Waldhäuser Straße. Nach der Einmündung zur Eisenschmiede schloss sie auf einen zuvor eingebogenen Pkw BMW einer 57-Jährigen auf. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte der Skoda beim Abbremsen auf nasser und abschüssig verlaufender Fahrbahn auf das Heck des BWM auf. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Stoßstange abgetreten

An einem PKW BWM, welcher zwischen Mittwochnacht, 23 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:50 Uhr, im Hangweg geparkt war, wurde die Stoßstange mit einem Fußtritt beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 06:15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Oberalfingen. Ein 26-jähriger Seat-Lenker befuhr die L1029 von Aalen in Richtung Oberalfingen. Kurz vor dem Ortseingang übersah er aus Unachtsamkeit einen PKW Daimler-Benz eines 32-Jährigen, welcher an einer roten Baustellenampel warten musste. Durch den Aufprall wurde der Daimler noch auf einen davorstehenden VW Polo aufgeschoben. Der Seat-Fahrer und der Daimler-Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Ellwangen: Basketballkorb beschädigt

Zwischen Freitag und Samstag wurde auf dem Schulhof eines Gymnasiums in der Peutingerstraße der dortige Basketballkorb samt Prellwand erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Am Donnerstag gegen 8 Uhr kam es zu einem Unfall in der Baldungsstraße mit einem Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein 25-jähriger PKW-Lenker fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein 27-jähriger mit seinem BMW fuhr. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell