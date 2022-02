Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Montag bis Dienstag in eine Erdgeschosswohnung in der Waldstraße einzubrechen. An zwei Fenstern versuchten die Täter durch Hebeln in die Wohnung zu gelangen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell