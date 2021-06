Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Reh ausgewichen - gegen Baum gefahren

Freiburg (ots)

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 26.06.2021, gegen 23.00 Uhr den Rebgartenweg von Weil am Rhein kommend in Richtung Haltingen. Von rechts querte ein Reh die Fahrbahn. Der 36-Jährige wich nach links aus und prallt im Anschluss gegen einen Baum. Es kam zur keiner Kollision mit dem Reh. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 5.000 Euro.

