Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall; 2 Fahrzeuge erheblich beschädigt

Bernkastel-Kues

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei stark beschädigten Fahrzeugen kam es am Donnerstag, 07.01.2021, gegen 17:05 Uhr in der Ortslage Kues. Ein 65jähriger Fahrzeugführer befuhr die Friedrichstraße in Kues in Fahrtrichtung Schulstraße. Im Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Damenweg/Gartenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 23jährigen PKW Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch geriet das Fahrzeug des Unfallverursachers auf die angrenzende Gästeterrasse eines Cafés. Dabei wurde etwas Inventar beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall blieb es Gott sei Dank nur bei Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531-95270, zu melden.

