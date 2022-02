Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrecher scheitern an Eingangstür

Herdecke (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstag bis Dienstag in ein Geschäft an der Hauptstraße einzubrechen. Trotz mehrfachen Hebelns gelang es ihnen nicht, die Eingangstür zu öffnen. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab, ohne in das Geschäft zu gelangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell