Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Ennepetal (ots)

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurden in der Nacht zu Mittwoch (01:30 Uhr) auf mehrere Personen auf einem Firmengelände an der Jacobstraße aufmerksam und sie informierten die Polizei. Die Sicherheitskräfte konnten über eine Videokamera Personen beobachten, die sich unbefugt auf dem Gelände aufhielten. Da es sich um ein großes Firmengelände handelt, wurde zur Unterstützung der Durchsuchungsmaßnahmen ein Polizeihubschrauber hinzugerufen. Im Rahmen der Suche teilte ein Anwohner mit, dass er in der Wildermuthstraße drei Personen gesehen habe, die augenscheinlich auf der Flucht sind, da diese über einen Zaun gesprungen sind, als der Hubschrauber über dem Gelände flog. Die Hubschrauberbesatzung konnte die flüchtigen Täter ausmachen und die eingesetzten Kräfte zu den sich in einem Kellerabgang versteckenden Tätern in die Boesebecker Straße dirigieren, so dass sie vorläufig festgenommen werden konnten. Es handelt sich dabei um zwei Männer (40/42) sowie eine Frau (37) aus Bochum. Es besteht der Verdacht eines versuchten, bandenmäßigen schweren Diebstahls. Ein von den Tätern genutzter Mercedes Sprinter konnte im Nahbereich aufgefunden werden, Beute hatten die Drei bisher nicht erlangt.

