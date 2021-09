Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksamer Zeuge bemerkt Diebstahlsversuch

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitagmorgen (03.09.2021) schaute ein Anwohner (47) der Siegstraße gegen 1:00 Uhr aus dem Fenster. Dort sah er einen Mann, der sich an den geparkten Autos zu schaffen machte. Er versuchte deren Türen zu öffnen. Bei einem Kastenwagen bemühte er sich sogar, die Fensterscheibe herunterzudrücken. Der 47-Jährige entschloss sich, den Unbekannten zu verfolgen. Bei einem Skoda hatte der Dieb Erfolg. Er konnte die Beifahrertür öffnen und begann anschließend, das Fahrzeuginnere zu durchsuchen. Daraufhin sprach der Hagener ihn an und stellte den Mann zur Rede. Dieser behauptete, dass ihm das Auto gehöre und er lediglich etwas gesucht habe. Anschließend ging er schnellen Schrittes in Richtung Hermannstraße davon. Der 47-Jährge verfolgte den Gauner weiter und rief die Polizei. Die Beamten konnten den 32-Jährigen ergreifen und seine Personalien aufnehmen. Der Besitzer des Skodas teilte wenig später mit, dass nichts entwendet wurde. Die Polizisten legten dennoch eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen vor (hir).

