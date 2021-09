Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (01.09.2021) um 17.45 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Haspe unterwegs. Da die Beifahrerin nicht angeschnallt war und ein 3-jähriges Kind nicht ordnungsgemäß gesichert war, wurde das Fahrzeug durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Im Fußraum des Smart befand sich noch ein fünf Monate alter Säugling. Der Fahrzeugführer konnte sich nicht ausweisen und gab zunächst falsche Personalien an. Der 22-Jährige telefonierte im weiteren Verlauf andere Personen herbei, die angeblich die Papiere vorbeibringen konnten. Diese erschienen mit einem Taxi an der Kontrollstelle. Der Autofahrer wollte die Gelegenheit nutzen, setzte sich in das Taxi und wollte wegfahren. Das Taxi konnte aber unmittelbar von den Polizisten aufgehalten werden.

Der 22-Jährige verließ das Taxi und flüchtete anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit in ein nahegelegenes Wohnhaus. Durch die eingesetzte Polizei wurden Unterstützungskräfte angefordert und das Wohnhaus betreten. Hier gab eine Anwohnerin den Hinweis, dass der Mann an ihrer Tür geschellt habe und in ihre Wohnung geflüchtet sei. Der Mann konnte anschließend in der Wohnung angetroffen werden. Nun wurde auch deutlich, warum er es eilig gehabt hatte sich unerkannt zu entfernen. Es wurden bei ihm zwei Tütchen mit Cannabis gefunden und er gab an am Vortag Kokain und Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Angabe, er verlief positiv. Zudem wurde bei dem Mann Tierabwehrspray gefunden. Nur im Besitz eines Führerscheins war der Betreffende nicht. Er erhielt mehrere Strafanzeigen. (ros)

