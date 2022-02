Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 12-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Eine 57-jährige Hattingerin fuhr am Mittwochmorgen mit ihrem Opel Corsa auf der Straße Oberwinzerfeld. An der Einmündung zur Händelstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie ein 12-jähriges Mädchen, welches die Fahrbahn überquerte und es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen aus Hattingen wurde bei der Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell