Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verbaler Streit endet in gefährlicher Körperverletzung #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Freitagnachmittag (11.02.2022), gegen 17:45 Uhr, ist es zu einem Streit zwischen zwei 16-Jährigen im "japanischen Garten" in Bad Laasphe gekommen. Dabei zog der Tatverdächtige ein Springmesser aus der Tasche und betätigte den Knopf des Messers, woraufhin die Klinge in das Bauchgewebe des Geschädigten eindrang. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte von der Tatörtlichkeit. Der Geschädigte suchte Hilfe in einer nahegelegenen Lokalität, bevor ihn ein hinzugerufener Rettungswagen mit einer leichten Verletzung in ein Krankenhaus brachte. Der verdächtige Jugendliche wurde schnell ermittelt. Den 16-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitere Sachbearbeitung bereits übernommen.

