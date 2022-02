Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei PKW in Freudenberg beschädigt - #polsiwi

Freudenberg (ots)

In der Marktstraße in Freudenberg haben unbekannte Täter am Mittwoch (09.02.2022) zwei PKW zerkratzt.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen blauen Opel Adam und einen schwarzen Seat Ibiza. Die Besitzer hatten ihre Autos gegen 8 Uhr abgestellt. Als sie um 17 Uhr zurückkehrten, stellten sie die Beschädigungen fest. In der vergangenen Woche waren beide PKW schon einmal beschädigt worden.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

