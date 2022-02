Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kabeltrommeln gestohlen

Emlichheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es an der Mühlenstraße in Emlichheim zu einem Einbruch auf einer dortigen Baustelle. Die bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere hochwertige Kabeltrommeln. Zeugen die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter 05943 92000 zu melden.

