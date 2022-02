Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - 20-Jährige bei Unfall verletzt

Schüttorf (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-Jährige verletzt wurde. Die junge Frau war gegen 7 Uhr in ihrem Opel in Richtung Schüttorf unterwegs. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich sie dem Tier aus und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam von der Straße ab und kam in einem Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Opel entstand ersten Erkenntnissen nach ein Totalschaden.

