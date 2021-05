Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbruch; Trunkenheiten im Verkehr; Verkehrsunfälle

Delmenhorst (ots)

Wardenburg: Einbruch

In der Nacht vom 28.05. 2021 auf den 29.05.2021 kommt es in Wardenburg, Garreler Straße, zu einem Einbruch in ein im Umbau befindlichen Gebäudes. Unbekannte Täter brechen mehrere Vorhängeschlösser auf, gelangen danach in das Innere und entwenden mehrere Elektrowerkzeuge, Kabel und Metallschrott. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Wildeshausen: Trunkenheit im Verkehr

Am 29.05.2021, um 11.00 Uhr, wird in der Lessingstraße in Wildeshausen ein 63-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Skoda im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei wird Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Der sich anschließende Alcotest ergibt einen Wert von 0,68 Promille. Neben der Untersagung der Weiterfahrt erfolgt auch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Ganderkesee: Trunkenheit im Verkehr

Die Überprüfung im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergibt in Ganderkesee, Raiffeisenstraße, am 29.05.21 um 08.35 Uhr, bei dem 41 - jährigen Fahrer eines PKW BMW einen Wert von 1,66 Promille. Im Anschluss erfolgten die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Verkehrsunfälle:

Ganderkesee:

Am 29.05.2021, um 12.51 Uhr, kommt es in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall . Eine 28-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigt mit ihrem PKW Audi die Oldenburger Straße von der Almsloher Straße aus überqueren. Im Kreuzungsbereich übersieht sie den vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Fahrzeugführers eines PKW Daimler Benz. Es kommt zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer werden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Wildeshausen:

Am 29.05.2021, um 15.35 Uhr, kommt es in Wildeshausen / Bühren zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin befährt mit einem PKW Nissan die Pestruper Straße in Richtung Colnrade. Im Bereich der Gemarkung Bühren gerät sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab . Hier touchiert sie einen Straßenbaum, gerät mit dem Fahrzeug ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin wird dabei leicht verletzt und dem Wildeshauser Krankenhaus zugeführt. Am PKW entsteht ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

Hatten:

Am 29.05.21, um 18.45 Uhr, kommt es in Hatten, Kreuzung Iltisweg / Streeker Trift zu einem Verkehrsunfall. Hier beabsichtigt eine 20-jährige mit ihrem PKW BMW nach links abzubiegen. Dabei übersieht sie den vorfahrtberechtigten 48-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinen PKW VW ebenfalls die Kreuzung passiert ( Fahrtrichtungen hier nicht bekannt ). Im Kreuzungsbereich kommt es dann zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt werden. Während der Unfallaufnahme wird bei dem männlichen Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergibt einen Wert von 0,59 Promille. Eine Blutprobe wird angeordnet und durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell