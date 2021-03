Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baustellendiebstahl

Wegberg - Tüschenbroich (ots)

Am Sonntag, 28. Februar, um 6 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine männliche Person, die sich von einer Baustelle entfernte. Der zirka 160 bis 170 Zentimeter große Mann trug dabei eine schwarze Arbeitshose und einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Er war von normaler Statur, über seiner Schulter hing bei Verlassen der Örtlichkeit ein Gegenstand. Später stellte sich heraus, dass vom Gelände der Baustelle diverse Kabel herausgetrennt und entwendet wurden, die teilweise schon verlegt waren. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell