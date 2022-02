Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter 29-Jähriger verursacht Verkehrsunfall - #polsiwi

Wilnsdorf-Wilden (ots)

Am Samstagabend (12.02.2022), gegen 19:30 Uhr, verursachte ein stark alkoholisierter 29-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der Freier Grunder Straße in Wilden. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug. Dieses wurde durch den Aufprall gegen eine Mauer geschoben. In einer Einmündung kam der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 29-jährige BMW-Fahrer deutlich alkoholisiert war. Die Beamten fuhren ihn daraufhin zur Polizeiwache nach Wilnsdorf, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 20.000 Euro. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

