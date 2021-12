FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 13. Dezember 2021

Feuerwehr Dresden

Der Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 207 Mal alarmiert. In 82 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Weiterhin wurden 222 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu drei Brandeinsätzen und in 18 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu sechs Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Brand eines Linienbusses

Wann: 13. Dezember 2021 20:06 - 21:29 Uhr Wo: Augsburger Straße

Aus noch unbekannter Ursache war ein Linienbus der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) im Heckbereich in Brand geraten. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, befanden sich keine Personen mehr im Bus. Es war eine starke Rauchentwicklung und Flammenbildung zu verzeichnen. Der Busfahrer hatte mit einem Handfeuerlöscher erste Löschversuche unternommen, jedoch breiteten sich die Flammen mit hoher Geschwindigkeit weiter aus. Vorsorglich wurde der Busfahrer vom Rettungsdienst versorgt. Mit einem Strahlrohr und unter Verwendung von Wasser und Schaum brachte ein Trupp unter Atemschutz den Brand unter Kontrolle. Durch weitere Trupps wurden umliegende Wohngebäude kontrolliert, um einem eventuellen Raucheintritt durch geöffnete Fenster auszuschließen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei sowie den Dispatcher der DVB übergeben. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Striesen, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

