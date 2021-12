FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 12. Dezember 2021

Feuerwehr Dresden

Dresden

Der Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 175 Mal alarmiert. In 84 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Zwei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 24 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu sechs Brandeinsätzen und in 15 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welcher durch die Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage verursacht wurde.

Brand eines Altkleidercontainers

Wann: 12. Dezember 2021 15:03 - 15:37 Uhr Wo: Lommatzscher Straße

Aus noch unbekannter Ursache war ein Sammelcontainer für Bekleidung in Brand geraten. Anwohner hatten der Integrierten Regionalleitstelle Dresden eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung ein Strahlrohr ein. Mit Wasser und Schaum konnte der Brand rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau.

Person auf Kranausleger

Wann: 12. Dezember 2021 16:38 - 17:11 Uhr Wo: Bischofsweg

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde über den Notruf 112 eine Person gemeldet, welche sich auf einem Kranausleger befand. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, befand sich eine männliche Person auf dem hinteren Drittel eines Kranauslegers. Die Person war ansprechbar und wurde aufgefordert, sich bis zu einer Rettung durch die Feuerwehr nicht von der Stelle zu bewegen. Davon unbeeindruckt begann die Person eigenständig von dem Kran herabzusteigen und wurde von einem Trupp beim weiteren Abstieg begleitet. Im Anschluss wurde der 39-jährige Mann an die Polizei übergeben, welche die Ermittlung zu den Gründen des Ausfluges aufgenommen hat. Zu diesem Einsatz wurden 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, die Spezialeinheit Höhenrettung der Feuer- und Rettungswache Löbtau, die Rettungswache Neustadt sowie der B-Dienst alarmiert.

Brand von Bahnschwellen

Wann: 12. Dezember 2021 19:07 - 23:17 Uhr Wo: Eisenbahnstraße

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurden über den Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein auf einem ehemaligen Bahngelände gemeldet. Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, brannten auf einer Fläche von etwa 13 Quadratmetern gelagerte Bahnschwellen in voller Ausdehnung. Der Brand war bereits so weit fortgeschritten, dass die Dachkonstruktion ebenfalls in Brand geraten war. Während ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung aufnahm, stellten weitere Trupps eine stabile Wasserversorgung her. Dazu mussten über 50 m Schlauchleitung verlegt werden. Nachdem der Brand unter Kontrolle war wurde Löschschaum eingesetzt, um das Eindringen des Löschmittels in das Brandgut zu optimieren. Im Rahmen einer Nachkontrolle gegen 22 Uhr stellten die Einsatzkräfte weitere Glutnester fest und löschten diese mit Wasser ab. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Pieschen, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Brand eines Holzimbisses

Wann: 13. Dezember 2021 03:50 - 05:29 Uhr Wo: Alaunstraße

Aus noch zu ermittelnder Ursache war ein etwa sechs Quadratmeter großes Holzhaus, welches als Schnellimbiss diente, in Brand geraten. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, stand das Gebäude im Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz nahm mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden eine Leuchtreklame sowie weitere, unmittelbar benachbarte Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Während der Löschmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte im Inneren des Gebäudes eine Gasflasche, welche zum Abströmen ins Freie gebracht wurde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

