Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Dreckiges Auto und ohne Schuhe - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Dienstag (2. Dezember 2021) geriet ein 20-jähriger Autofahrer aus Geseke gegen 00.25 Uhr, aufgrund seines mit Schlamm auffällig verdreckten Wagens, in den Fokus der Ordnungshüter. Nach eigenen Angaben hatte sich der Fahrer zuvor auf einem Feldweg festgefahren. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer zudem auch keine Schuhe trug. Diese wären durch den Vorfall so verdreckt gewesen, dass er sie ausziehen musste. Nachdem ein Pupillentest bei dem Geseker den Verdacht eines möglichen Drogenkonsums erhärtet hatte, wurde dies durch einen positiven Drogenvortest bestätigt. Die Fahrt ging für ihn im Streifenwagen weiter in ein Krankenhaus, in dem ihn ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt, bis zur vollständigen Ausnüchterung. (reh)

