Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Autos Scheiben eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Augustastraße und im Barbarossaring an mindestens drei Autos Scheiben eingeschlagen. Offensichtlich waren Diebe am Werk. Die Autos waren durchwühlt. Ob die Täter Beute machten steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

