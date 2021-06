Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zulassung gefälscht

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Strafanzeigen hat sich eine Frau am Mittwochmorgen eingehandelt. Mitarbeitern der Ordnungsbehörde ist gegen 9:20 Uhr ein geparktes Auto in der Ludwig-Waldschmidt-Straße aufgefallen. Die Zulassungsplakette auf dem hinteren Kennzeichen des Mercedes sah seltsam aus. Die hinzugerufenen Polizisten bestätigten den Verdacht, die Zulassungsplakette war aufgeklebt. Recherchen ergaben, dass der Mercedes Anfang Juni entstempelt wurde, da der Versicherungsschutz abgelaufen war. Ebenfalls konnten die Beamten anhand der Zulassungsplaketten ermittelt, dass die Zulassungsplakette auf einen anderen PKW ausgestellt ist. Die Halterin dieses PKW erstattete bereits am 9. Juni Strafanzeige wegen Kennzeichendiebstahls. Um die gestohlenen Kennzeichen zu finden ordnete eine Richterin des Kaiserslauterer Amtsgerichts die Durchsuchung der Wohnräume der 39-jährigen Frau an. Die gesuchten Kennzeichen konnten nicht aufgefunden werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten wenige Gramm Cannabis sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell