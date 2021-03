Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Gelbeutel

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg-Passhöhe;]

Am 24.03.2021, gegen 13:35 Uhr, wurde einem Kioskbetreiber am August-Euler-Platz, die Geldbörse aus dem Geschäft heraus entwendet. Eine bislang unbekannte männliche Person befand sich vor dem Kiosk, um angeblich Spenden zu sammeln. In einem unbemerkten Moment begab sich der Mann in den Kiosk und entwendete den Geldbeutel des Kioskbetreibers. Danach floh der Mann in unbekannte Richtung. Im Portmonee befanden sich die Tageseinnahmen und ca. 100 Euro Wechselgeld.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

