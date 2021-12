Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrerflucht mit über 2 Promille

Soest (ots)

Am Mittwochvormittag (1. Dezember 2021) befuhr eine 64-jährige Autofahrerin gegen 11.45 Uhr den Münsterweg in Richtung Opmünder Weg, um von dort aus nach links die Fahrt in Richtung Riga-Ring fortzusetzen. Beim Abbiegen touchierte sie das Heck eines entgegenkommenden Lastkraftwagens und geriet im weiteren Verlauf in den Gegenverkehr, der ausweichen musste, um einen Frontalunfall zu verhindern. Anstatt sich um den Verkehrsunfall zu kümmern, setzte die 64-Jährige ihre Fahrt fort. Im Rahmen der Unfallaufnahme kehrte die Flüchtige mit einem Angehörigen zum Unfallort zurück und gab ihre Beteiligung zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 2,42 Promille und der Fahrt im Streifenwagen zum Krankenhaus. Dort wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte den Führerschein der 64-Jährigen sicher und fertigte eine Anzeige. (reh)

