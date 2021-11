Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Diersheim - Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Rheinau, Diersheim (ots)

Zwei stark demolierte Autos und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Rheinwaldstraße zur EDF-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine 58 Jahre alte Dacia-Fahrerin beim Queren der EDF-Straße die Vorfahrt eines in Richtung Kehl fahrenden Renault missachtet und stieß gegen 7:40 Uhr mit dem Wagen zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten blieben im Gegensatz zu ihren Fahrzeugen unversehrt. Beide Autos mussten an den Abschlepphaken.

