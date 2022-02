Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Ladendieb droht mit Pfefferspray

Sprockhövel (ots)

Eine Kundin beobachtete am Mittwochmittag in einem Discounter in der Bahnhofstraße, wie ein bisher unbekannter Mann vor ihr Ware in der Tasche versteckte und dann versuchte ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich zu kommen. Sie machte die Kassiererin darauf aufmerksam. Als diese den Mann bat, den Inhalt seiner Tasche zu zeigen, verweigerte dieser die Bitte und versuchte den Laden zu verlassen. Ein 25-jähriger Mitarbeiter versuchte den Mann festzuhalten. Daraufhin zog der Unbekannte Pfefferspray aus seiner Hosentasche und äußerte gegenüber dem Mitarbeiter, dass er ihn loslassen solle, da er ansonsten das Pfefferspray einsetzen würde. Nachdem der Mitarbeiter von ihm abließ, entfernte sich der bislang unbekannte Tatverdächtige mit der vermeintlichen Beute von der Tatörtlichkeit. Der Mann wird so beschrieben:

- männlich, ca. 160cm groß, ca. 50-60 Jahre alt - graue Base-Cap - leichter Drei-Tage-Bart - grauer, dicker Schal um den Hals - dunkle Jacke - blaue Jeanshose - schwarzer Krankenfahrstuhl mit gelber Warnweste und Deutschland-Fahne an der Rückenlehne

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell