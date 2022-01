Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220125.6 Tellingstedt: Zeugen nach Gerangel auf Supermarktparkplatz gesucht

Tellingstedt (ots)

Nach einem Zwischenfall auf dem Supermarktparkplatz an der Hauptstraße am späten Montagnachmittag sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. In der Zeit von 18:30 bis 18:40 Uhr war ein 38jähriger Tellingstedter nach Einkäufen auf dem Weg zu seinem Fahrzeug. Hier erwartete ihn ein ihm unbekannter Mann, welcher bedrohlich auf ihn einredete und ihm ins Gesicht schlug. Es entstand eine Rangelei, anschließend entfernte sich der Mann Richtung Sparkasse und Schulgelände. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, kräftig, rasierter Kopf mit hell rotblonden Haaren,40-45 Jahre alt, dunkle Bekleidung, hochdeutsche Sprache, eventuell Tätowierung auf der Handoberfläche. Es könnte Zeugen am angrenzenden Hähnchenverkaufsstand gegeben haben, auch Supermarktmitarbeiter können etwas beobachtet haben. Zeugen werden gebeten sich unter 04838-2049910 zu melden.

