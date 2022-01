Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220125.5 Wesseln: Fahrzeugdiebstahl misslingt offensichtlich

Wesseln (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Heide offenbar versucht, ein geparktes Fahrzeug zu entwenden. Das Vorhaben misslang, es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis zum Montagmorgen verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Kastenwagen, der auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in der Von-Humboldt-Straße stand. Sie machten sich unter anderem an der Elektronik zu schaffen, ein Starten des Wagens gelang ihnen nicht. Bei Verlassen des Mercedes nahmen die Täter einige Werkzeuge, die sich im Inneren des Autos befanden, mit.

Der bei dem Diebstahlsversuch entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 400 Euro liegen, der Wert des Stehlguts bei 50 Euro.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell