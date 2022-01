Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220125.3 Heide: Schülerin bestohlen

Heide (ots)

Am Montag hat ein unbekannter den E-Scooter einer Schülerin in Heide gestohlen. Das Fahrzeug hatte die Geschädigte während des Unterrichts an ihrer Schule geparkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Rollers oder auf den Täter geben können.

Um 07.30 Uhr stellte die 16-Jährige ihren blauen Roller des Herstellers Segway mit einem Schloss gesichert an den Fahrradständern des Gymnasiums in der Friedrich-Elvers-Straße ab. Als sie um 14.00 Uhr dorthin zurückkehrte, waren Roller und Schloss unauffindbar verschwunden.

Zeugen, die im Bereich der Schule verdächtige Personen wahrgenommen haben oder die Hinweise auf den Verbleib des E-Scooters geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell