POL-IZ: 220125.2 Heiligenstedten: Farbschmierer unterwegs

In der vergangenen Woche waren in Heiligenstedten Schmierfinken unterwegs. Sie hinterließen an unterschiedlichen Orten ihre Kritzeleien, die sich zum Großteil nicht mehr entfernen ließen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 19.Januar 2022, 18.00 Uhr, bis zum 22. Januar 2022, 15.00 Uhr beschmierten Unbekannte mit einem wasserfesten, schwarzen Stift in der Blumenstraße, in der Straße Landwehr und in der Mittelstraße und Achtern Kamp mehrere Objekte mit Tags und Hakenkreuzen.

Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, Hinweise auf die Täter gibt es keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

