POL-IZ: 220124.8 Marne: Sachbeschädigung - kreisrundes Loch in Fensterscheibe entdeckt

In der Nacht von Freitag auf Samstag rief eine 48jährige Marnerin die Polizei, nachdem sie eine Beschädigung an einer Fensterscheibe entdeckte. Die Wohnung befindet sich in der Deichstraße und grenzt an einen Gehweg. Hier machten sich zuvor Jugendliche einen Spaß daraus, gegen die Scheiben zu klopfen. Auf die Klopfgeräusche reagierte die Bewohnerin nicht, stellte aber wenig später ein kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern in der Scheibe fest.

