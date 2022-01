Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220124.9 Tielenhemme/Wrohm: Sprengung zweier Toilettenhäuschen-Zeugen gesucht

Tielenhemme/Wrohm (ots)

In der Zeit vom 12. auf den 13. Januar 2022 kam es auf einer Baustelle am Schüttingdeich in Tielenhemme zu einer Sprengung eines Toilettenhäuschens. Dies befand sich am Randstreifen der dortigen Kreisstraße und wurde durch die Detonation erheblich beschädigt. Am Freitag um 22 Uhr explodierte erneut ein Toilettenhäuschen, diesmal auf einer Baustelle an der Hauptstraße in Wrohm. Auch hier kam es zu erheblichen Schäden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie können sich bei der Polizei in Tellingstedt unter 04838-2049910 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell