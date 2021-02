POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Rappenau: Fast doppelt so schnell als erlaubt unterwegs

Eine 24-Jährige war am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto fast doppelt so schnell als erlaubt bei Bad Rappenau unterwegs. Gegen 8.55 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Mercedes die Bundesstraße 39. Im Bereich der Abzweigung nach Grombach fuhr sie mit ihrem Pkw 130 Stundenkilometer bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Hierbei wurde das Gefährt der Frau durch Polizeibeamte gelasert. Auf die Frau kommt nun ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot zu.

Eppingen-Elsenz: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten am Donnerstag in ein Gebäude in Eppingen-Elsenz einzudringen. Die Täter begaben sich in die Kelterstraße und machten sich an Eingangstüre eines Gebäudes zu schaffen. Den Spuren zur Folge, arbeiteten sie an dem Türschloss. Warum die Täter das Schloss nicht öffnen konnten oder ob sie bei ihrem Einbruch gestört wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Talheim: Unfall mit drei Verletzten

Bei einem Unfall auf der Landstraße wurden drei Personen verletzt und es entstand circa 8.000 Euro Sachschaden. Ein 50-jähriger Renault-Fahrer war am Freitagmorgen, gegen 8.15 Uhr, auf der Landstraße 1100 zwischen Flein und Talheim unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW einer 66-Jährigen. Durch den Unfall wurde der Renault-Fahrer, die VW-Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Ilsfeld: Lkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag und Mittwoch einen in Ilsfeld geparkten Lkw und fuhr davon, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Innerhalb diese Zeitraums touchierte vermutlich ein anderer Laster den Lkw und fuhr davon. An dem in der Reinhold-Würth-Straße abgestellten Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Gundelsheim: Gegen Straßenschild gefahren - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter ein Straßenschild in Gundelsheim umgefahren hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag prallte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen das Straßenschild an der Kreuzung der Obergriesheimer Straße und der Südstraße. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr er mit seinem Gefährt davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich an den Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269 41041, zu wenden.

Bad Wimpfen: Unfallflucht -Zeugen gesucht

Auf 10.000 Euro Sachschaden bleibt der Halter eines Pkw sitzen, wenn der Verursacher eines Unfalls in Bad Wimpfen nicht ermittelt werden kann. Der Unbekannte prallte in der Nacht auf Montag gegen einem am Fahrbahnrand der Alten Heilbronner Straße geparkten MINI ONE. Durch den Zusammenprall wurde der MINI circa einen halben Meter nach vorne geschoben. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Brackenheim: Nach Parkrempler weggefahren - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochabend oder im Verlauf des Donnerstagvormittags einen in Brackenheim geparkten Pkw und fuhr davon. Zwischen 21 Uhr und 14 Uhr stand der Opel Corsa in der Königsberger Steige. Innerhalb dieses Zeitraums prallte der Unfallverursacher mit seinem Gefährt vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Opel. Daraufhin fuhr er davon und kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich von Mittwoch auf Donnerstag unbemerkt Zutritt zu einem Baucontainer auf dem ehemaligen BUGA-Gelände in Heilbronn. Zwischen 19 Uhr und 9.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam den in der Paul-Fuchs-Allee aufgestellten Container. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten mehrere Gegenstände. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen des Einbruchs sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall

Eine verletzte Person und mindestens 5.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Auffahrunfalls in Heilbronn. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Audi A4 die Max-Planck-Straße. Hierbei übersah er scheinbar einen verkehrsbedingt anhaltenden Peugeot und fuhr mit seinem Wagen auf. Durch den Unfall wurde die 66-Jährige Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden.

