Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.02.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Auto beschädigt

Vermutlich beim Einparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag in Öhringen einen abgestellten Audi Q7. Der Audi war in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15.50 Uhr auf dem obersten Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Kottmannstraße abgestellt. Eine Person blieb vermutlich beim Einparken mit seinem PKW an dem geparkten Auto hängen und machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug konnten grüne Lackantragungen festgestellt werden. Daher geht die Polizei davon aus, dass das Verursacherfahrzeug grün ist. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300.

