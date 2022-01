Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18:30 Uhr und 07:20 Uhr, über die zugehörige Tiefgarage in einen Gebäudekomplex in der Kolumbusstraße. Dort nutze er zunächst den Aufzug und hebelte schließlich eine Tür auf, um sich Zutritt in Firmenräume zu verschaffen. Aus den Büroräumen entwendete der Einbrecher knapp 500 Euro Bargeld aus einer Geldkassette sowie einen Laptop im Wert von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 967-133, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell