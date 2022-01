Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten auf der B27

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr auf der B 27 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen ein Unfall, an dem ein 80-jähriger Renault-Fahrer beteiligt war. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache war es dem Fahrer nicht mehr möglich sein Fahrzeug sicher zu führen. Bereits zuvor auf dem Weg von Ingersheim nach Freiberg am Neckar war er Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Zwischen der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord und dem Ortseingang Bietigheim-Bissingen kam es aufgrund hohem Verkehrsaufkommen zu stockendem Verkehr. Hier fuhr der 80-Jährige auf den vor ihm abbremsenden Seat einer 22-Jährigen auf. Diese wiederum wurde durch die Kollision auf den vor ihr stehenden Fiat eines 58-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden der 58-jährige Fiat-Fahrer, die 22-Jährige Seat-Fahrerin sowie deren 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden. Sowohl der Renault als auch der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Ludwigsburg wurde zur Reinigung der Fahrbahn hinzugerufen. Gegen 19:45 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell