POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Betrüger erbeutet mit angeblich hochwertigen Wintermänteln Bargeld

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 18:15 Uhr erbeute ein bislang unbekannter Täter an der Haustür eines Wohnhauses in der Gerokstraße in Bietigheim-Bissingen 2.500 Euro Bargeld. Er hatte an der Tür eines älteren Mannes geklingelt und vorgegeben, in Geldnot zu sein. Angeblich brauchte er schnellstmöglich Bargeld, um zu seinem schwer erkrankten Vater zu fahren. Als Pfand für das benötigte Geld bot er sechs angeblich hochwertige Wintermäntel an. Als der Anwohner Bargeld holte um dies abzuzählen, entriss der Täter ihm das Geld und flüchtete. Bei den zurückgelassenen Mänteln handelt es sich augenscheinlich um billige Exemplare. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

