Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht im Parkhaus City-Center

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag gegen 15:45 Uhr beim Rangieren im Parkhaus des City-Centers an der Wolfgang-Brumme-Allee einen bereits geparkten BMW und kümmerte sich anschließend nicht um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die sich unter der Tel. 07031 13-2500 melden können.

