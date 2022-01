Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Vorfahrt missachtet - 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand am Dienstag gegen 11:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Johannes Bieg-Straße in Erligheim. Eine 81-jährige Frau befuhr mit ihrem Mercedes die Johannes-Bieg-Straße in Richtung Industriestraße. Von rechts kam aus der Johannes-Bieg-Straße ein vorfahrtsberechtigter 35-Jähriger mit seinem Ford, um den Kreuzungsbereich in Richtung Bruno-Steiger-Weg zu überqueren. Die Mercedes-Lenkerin missachtete hier mutmaßlich dessen Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

