Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Radfahrer prallt gegen Auto und verletzt sich (21.06.2021)

Trossingen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Montag gegen 7.30 Uhr ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Kreuzung Cluser- / Hohnerstraße. Ein 22-jähriger Mountainbike Fahrer fuhr, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, auf der Cluserstraße. An der Kreuzung zur Hohnerstraße missachtete er die Vorfahrt einer 42-jährigen Renault Megane Fahrerin und stieß mit dem Auto zusammen. Dabei verletzte sich der Radfahrer schwer. Ein Rettungswagen brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

