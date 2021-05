Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mit Messer verletzt+++Festnahme nach Aufbruch+++Scheiben eingeworfen+++Einbrüche+++Unfallflüchtigen geweckt++weitere Unfälle und Unfallfluchten

Gießen: Mit Messer verletzt

An den Lahnwiesen kam es am Montag, gegen 12.50 Uhr, zwischen einem 24 und einem 27 - Jährigen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die beiden Asylbewerber aus Somalia hatten sich in die Haare bekommen. In dessen Verlauf soll der 27 - Jährige seinen Landsmann mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber wenig später im Zuge der Fahndung durch eine Streife festgenommen werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zwei festgenommen, zwei flüchten

Mit einem Brecheisen haben Unbekannte am Dienstag, gegen 02.30 Uhr, einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Zeugen hatten das Treiben der Personen beobachtet und die Polizei verständigt. Mehrere Streifen fahndeten wenig später nach vier Personen. Zwei Männer konnten festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Asylbewerber aus Georgien im Alter von 30 und 26 - Jahren. Zwei weitere Personen, die daran beteiligt gewesen sein sollen, konnten nicht geschnappt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Scheiben eingeworfen

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro haben Vandalen am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, in der Weserstraße in Gießen verursacht. Die Täter hatten Steine gegen die Fensterscheiben eines Wohnhauses geworfen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Nach Sachbeschädigung ermittelt

Ein 22 - Jähriger hat am Dienstag, gegen 06.15 Uhr, in der Frankfurter Straße offenbar in der Frankfurter Straße einen Opel Meriva beschädigt. Zeugen hatten an diesem frühen Morgen die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass eine männliche Person offenbar andere Personen belästigt und auch gegen eine Tür getreten habe. Eine Streife konnte den mutmaßlichen Täter wenig später festnehmen. Er musste aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in eine Klinik gebracht werden.

Lollar: Einbrecher am Bahnhofsgebäude

In der Bahnhofstraße in Lollar waren in der Nacht zum Sonntag Einbrecher unterwegs. Die Täter hatten am Gebäude eine Scheibe eingeschlagen und Innenräume nach Wertsachen durchsucht. Sie entwendeten Bargeld und einen Laptop. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Einbrecher in der Daubringer Straße

Eine Trompete, Bargeld und andere Gegenstände haben Langfinger ebenfalls in der Nacht zum Pfingstsonntag mitgehen lassen. Die Diebe hatten das Fenster eines Wohnhauses aufgebrochen und mehrere Zimmer durchwühlt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Polizeieinsatz in der Zelterstraße

Zwischen einem 25- und einem 45 - Jährigen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Streit. Für beide Personen endete die körperliche Auseinandersetzung im Krankenhaus. Offenbar hatten die beiden Männer in und vor einem Mehrfamilienhaus aufeinander eingeschlagen und sich dabei verletzt. Die Hintergründe sind bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Buseck: Unfallflüchtigen schlafend zu Hause angetroffen

Die Polizei hat Samstagfrüh nach einem Verkehrsunfall im Alten-Busecker-Weg (Großen-Buseck) den flüchtigen Fahrer zu Hause schlafend angetroffen. Gegen 01.25 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über die Verkehrsunfallflucht. Der zunächst Unbekannte fuhr offenbar zweimal gegen einen geparkten PKW und drückte diesen gegen eine Hauswand. Anschließend fuhr er einfach davon. Am Unfallort hatte der Flüchtige ein Kennzeichen verloren, so dass die Ermittlungen zu einem 33-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen führten. An seiner Wohnungstür steckte der Schlüssel inklusive der Fahzeugschlüssel. In seiner Wohnung trafen die Ordnungshüter den stark alkoholisierten Fahrer schlafend an. Nachdem die Beamten ihn weckten, räumte er den Unfall ein. Ein Alkotest bei ihm ergab 2,73 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung seiner Fahrzeugschlüssel. Eine weitere Streife stellte auf der L3126 am Ortseingang von Großen-Buseck einen frischen Unfallschaden an einem Verkehrszeichen, für die der 33-Jährige vermutlich ebenfalls verantwortlich ist, fest. Die Polizei sucht zu den Unfällen im Alten-Busecker-Weg und am Ortseineingang Alten-Buseck nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Leichtverletzt nach Unfall

Ein Leichtverletzter und 6.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalles von Sonntagabend in der Grünberger Straße. Gegen 19.35 Uhr kam ein 36-jähriger Opel-Fahrer von der A485 und wollte nach rechts auf die Grünberger Straße auffahren. Nachdem er kurz verkehrsbedingt halten musste und wieder anfuhr, krachte von hinten der Audi eines 36-Jährigen in den Opel. Die neunjährige Insassin des Opels verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in eine Klinik.

Heuchelheim: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Der Sekundenschlaf eines 19-Jährigen führte offenbar zu einem Unfall am Montag in der Rodheimer Straße. Gegen 04.25 Uhr schlief der Benz-Fahrer kurz ein, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Golf. Mit leichten Verletzungen kam die 17-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus.

Unfallfluchten:

Gießen: Beim Vorbeifahren touchiert

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Ringallee geparkten Golf. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Das schwarze Auto stand dort in Höhe des Skateparks zwischen 12.00 Uhr am Freitag (07. Mai) und 20.00 Uhr am Freitag (21. Mai). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Kontrolle über PKW verloren

Trotz Schaden von etwa 13.000 Euro fuhr ein zunächst unbekannter Fahrer nach einem Unfall auf der Landstraße 3131 einfach weiter. Der Unbekannte verlor gegen 03.00 Uhr auf dem Weg von Gießen nach Lich die Kontrolle über sein Auto, krachte gegen mehrere Leitplanken und drehte sich an einer Leitplankenverankerung. Anschließend blieb das Fahrzeug mit der Front zur Böschung stehen und der Fahrer flüchtete. Die Ermittlungen führten zu einem 37-jährigen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht vor einem Gericht verantworten. Wer hat den Unfall und die Flucht des Fahrers beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Sachschaden nach Unfall

An der abknickenden Vorfahrtstraße Parkstraße/Lauterbachstraße kam es am Sonntagvormittag (23. Mai) zu einem Unfall. Gegen 11.10 Uhr war ein 38-jähriger Mann aus Laubach mit seinem Ford auf der Lautertalstraße in Richtung Parkstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Parkstraße geradeaus weiterfahren. Hierbei übersah er offenbar einen von der Parkstraße kommenden Renault einer 24-Jährigen aus Grünberg, die sich auf der Vorfahrtsstraße befand. Die Grünbergerin wich dem Ford aus und krachte gegen einen Pflanzenkübel, ein Verkehrsschild sowie ein Postkasten. Der Sachschaden wird auf 1.800 Euro geschätzt.

