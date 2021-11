Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis: Lust auf einen Kaffee mit uns? - Die Polizei Düsseldorf lädt zum "Coffee with a Cop" am kommenden Donnerstag

Düsseldorf (ots)

Einfach mal bei einer Tasse Kaffee oder Tee ein "Schwätzchen" mit der Polizei halten? Ihre Polizei Düsseldorf macht's möglich.

Am Donnerstag, den 11. November laden wir Sie herzlich zu einem Kaffee ein. Wir stehen ab 10 Uhr auf dem Gertrudisplatz in Eller und ab 16 Uhr direkt vor dem Landtag mit unserer Aktion "Coffee with a Cop".

Polizeibeamte aus vielen Bereichen sind vor Ort, um mit Ihnen bei einem leckeren Heißgetränk ins Gespräch zu kommen. Ihre Fragen, Ihre Probleme, Hinweise, Sorgen, aber auch Ihre Kritik sind uns herzlich willkommen. Pünktlich um 11:11 Uhr wird der Leiter der Polizeiinspektion Süd, Polizeidirektor Norbert Latuske am Standort Gertrudisplatz in Eller sein, um sich bei einem Kaffee als Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen. Hierzu laden wir auch interessierte Journalisten ein.

Dazu gibt es an unserem Oldtimer-Truck Kaffee, Kakao, Tee oder für die ganz Kleinen einen Milchschaum. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, sprechen Sie uns an!

Das Konzept ist dabei nicht neu - und trotzdem ein Novum für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Hier bieten "Cops" schon seit einigen Jahren Bürgern einen Kaffee an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell