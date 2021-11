Polizei Düsseldorf

POL-D: Überladen und verkehrsunsicher - Spezialisten ziehen Kleintransporter aus dem Verkehr

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

Überladen und verkehrsunsicher - Spezialisten ziehen Kleintransporter aus dem Verkehr

Bereits am Donnerstagmorgen stoppten Spezialisten des Verkehrsdiensts der Polizei einen hoffnungslos überladenen und verkehrsunsicheren Kleintransporter.

Bei einer Schwerpunktkontrolle am Joseph-Beuys-Ufer fielen den Beamten gleich die gewölbten Reifen sowie die nach unten geneigten Blattfedern eines Fiat Ducato auf. Ein Blick auf die Ladefläche offenbarte unzählige Getränkekisten, die sich bis unter das Dach stapelten. Bei der dann durchgeführten Wiegung ergab sich ein Bruttogewicht von über 6.400 Kilogramm bei einem zulässigen Maximalgewicht von 3.500 Kilogramm, also eine Überladung von 2.900 Kilogramm. Weitere Untersuchungen an einer Prüfstelle ergaben mehrere gravierende technische Mängel, dabei unter anderem eine gebrochene Blattfeder samt Federauge. Das Fahrzeug wurde umgehend von den Beamten stillgelegt und dem 21-jährigen Nutzer die Weiterfahrt untersagt. Fahrer und Eigentümer erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell