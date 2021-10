Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Schlafenden Reisenden bestohlen: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Tatverdächtigen nach Handy-Diebstahl fest- Zuführung in die U-Haftanstalt-

Im Rahmen einer Fahndung gegen Taschendiebe erkannten Zivilfahnder der Bundespolizei (Einsatzeinheit Einzeldienst-EEE) am 30.09.2021 gegen 15.00 Uhr einen per U-Haftbefehl gesuchten Mann (m.33) am Hamburger Hauptbahnhof wieder und konnten ihn anschließend widerstandslos vorläufig festnehmen. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte zum Bundespolizeirevier verbracht.

Der Beschuldigte ist aufgrund von bundespolizeilichen Ermittlungen dringend verdächtig im August 2021 einem auf einer Wartebank am Bahnsteig 3 im Hauptbahnhof schlafenden Reisenden das mitgeführte Smartphone im Wert von ca. 400 Euro entwendet zu haben. Die Tathandlung wurde von Überwachungskameras aufgenommen und auf Videoaufzeichnungen gespeichert.

"Seit dem 27.09.2021 wurde der iranische Staatsangehörige mit einem U-Haftbefehl gesucht. Weiterhin bestehen gegen den Mann drei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft zur Ermittlung des Aufenthaltes wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das Asylgesetz und wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls."

Der polizeilich einschlägig bekannte Mann wurde über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt.

