Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei warnt vor Taschendiebstählen: Präventionskampagne der Polizei in der Verdener Fußgängerzone sowie vor Geschäften

Bild-Infos

Download

Stadt Verden (ots)

"Portemonnaies und andere Wertgegenstände bewahren Sie am besten in verschlossenen Innentaschen eng am Körper", diesen und weitere Tipps gaben mehrere Teams der Polizei am Freitagvormittag einer Vielzahl von Besuchern des Wochenmarktes rund um den Dom und in der Fußgängerzone sowie Kundinnen vor Verbrauchermärkten im Verdener Stadtgebiet.

Anlass der Präventionskampagne, die durch eigens aus Hannover angereiste Beamte der Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, ist die weiterhin hohe Anzahl von Taschendiebstählen an den genannten Örtlichkeiten. Seit Monaten registriert die Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine beachtliche Häufung derartiger Taten im gesamten Inspektionsgebiet. Am Freitagvormittag warnten die Polizisten die Angesprochenen zum einen vor den geschickten Langfingern und deren Maschen, zum anderen verbreiteten sie Tipps, wie man sich mit einfachen Mitteln vor ihnen schützen kann. Schließlich überreichten die Verdener Präventionsbeamten und ihre Kollegen aus der Landeshauptstadt noch Infomaterial zum Thema. Wichtigster Tipp ist insbesondere, Geldbörsen, Smartphones und sonstige Wertgegenstände möglichst eng am Körper zu tragen. Nahezu keine Chance haben Langfinger, wenn das Portemonnaie in einer verschlossenen Innentasche der Jacke getragen wird. Rollatoren, Einkaufskörbe oder die Jackenaußentasche hingegen sind völlig ungeeignete Orte, Geldbörsen aufzubewahren, Handtaschen gehören zudem niemals in einen Einkaufswagen. Außerdem dürfen Geheimzahlen von Geldkarten in keinem Fall mitgeführt werden, da die Diebe diese Daten nach dem Taschendiebstahl sofort am Geldautomaten verwenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell