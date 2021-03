Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Einbrecher schlagen an der Eickenstraße zu

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen eines Einbruchs vom späten Dienstagabend (23. März, zwischen 21 und 0 Uhr) an der Eickenstraße. Zwischen 21 und 23:50 Uhr. Die Täter gelangten durch ein Küchenfenster in eine Erdgeschosswohnung. Sie erbeuteten Geld, Bankkarten und weitere Dokumente. Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

