POL-VER: Einbruch in Erdgeschosswohnung ++ 12-jähriges Mädchen übersehen ++

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter hebelten am Donnerstag zwischen dem Vormittag und dem Abend eine Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Amtmann-Schroeder-Straße auf. Nachdem die Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses gelangt waren, durchsuchten sie sämtliche Räume nach geeigneter Beute. Ob sie etwas stahlen, bevor sie flüchteten, ist bislang unbekannt. Der Sachschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen mit mindesten 1.500 Euro beziffert. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

12-jähriges Mädchen übersehen

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag übersah ein 65-jähriger Fahrer eines Honda scheinbar eine 12-Jährige auf einem Fahrrad, als er von der Bremer Straße nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte. Die 12-Jährige verletzte sich leicht und musste medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

