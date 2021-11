POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch in Einfamilienhaus

LANDKREIS OSTERHOLZ (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Schwanewede. Am Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wiesenstraße ein. Zwischen kurz nach 16 Uhr und kurz vor 17 Uhr hebelten die Täter ersten Ermittlungen zufolge eine Terrassentür des Einfamilienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Unter anderem mit Schmuck flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden von der Polizei Osterholz unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gebeten.

