Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Ein kurzer Einkauf endete für einen 67-jährigen Gladbecker mit einer bösen Überraschung. Gestern, gegen 16 Uhr, parkte der 67-Jährige seine graue Mercedes E-Klasse auf dem Aldi-Parkplatz auf der Schultenstraße. Als er 15 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, endeckte er einen frischen Unfallschaden im hinteren rechten Bereich. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Bottrop

Auch in Bottrop endete für eine 33-Jährige der Einkauf mit einem Unfallschaden. Sie parkte ihren schwarzen VW Passat am Dienstag, 05.07.2022, gegen 18:30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz auf der Rentforter Straße. Um 18:50 Uhr stellte sie dann eine Delle und Lackkratzer an der Tür der Beifahrerseite fest. Der Verursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Am Freitag, 01.07.2022, kam es zwischen 17 und 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Prosperstraße in Bottrop. Der schwarze VW Golf einer 27-Jährigen wurde auf der Beifahrerseite deformiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ein Unfallverursacher konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Recklinghausen

Auf dem Beisinger Weg, Höhe Cäcilienstraße, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Hyundai i30, der ordnungsgemäß auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand geparkt war, wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher ist seinen Pflichten nicht nachgekommen, sondern vom Unfallort geflüchtet. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unfall muss sich zwischen Samstagnachmittag (02.07.) und Dienstagnachmittag (05.07.) ereignet haben.

Wer Hinweise zu den Unfällen oder deren Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei den zuständigen Verkehrskommissariaten der Polizei Recklinghausen.

